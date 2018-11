TJ veta reconstrução de templo da Renascer em SP

Na decisão, o desembargador Antonio Carlos Malheiros avaliou que não há como permitir a reconstrução, uma vez que o alvará tem sete ressalvas. Segundo a promotora Mabel Tucunduva, a construção é antiga - abrigava um cinema - e é anterior a leis de zoneamento. Na década de 1980, passou a ser usada pela igreja, sem ser adaptada. "Na minha visão, o uso era irregular. Havia problemas como trânsito no entorno. A igreja trazia um incômodo grande aos vizinhos", disse.

O fato de regras urbanísticas e medidas de atenuação do impacto do tráfego não serem contempladas no projeto são argumentos do MP. O órgão diz também que a lotação da igreja, de 500 pessoas, não era respeitada. A Prefeitura informou que já tem conhecimento da nova decisão judicial, mas não disse por que expediu o alvará. A Renascer afirmou que não existe "sentença" e não houve julgamento. Segundo o TJ, a igreja defendeu que a obra teve a anuência de todos os órgãos da Prefeitura. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.