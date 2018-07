TJMG proíbe recolher pertences de moradores de rua O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) proibiu a prefeitura de Belo Horizonte e o governo do Estado de recolher pertences de moradores de rua na capital mineira. A decisão diz respeito a denúncia de que fiscais da prefeitura, com apoio de policiais militares, recolhiam cobertores, remédios, roupas, alimentos e até documentos pessoais, "diminuindo assim as possibilidades de sobrevivência" dos moradores. De acordo com a desembargadora Teresa Cristina da Cunha Peixoto, da 8.ª Vara Cível do TJMG, a apreensão dos objetos, principalmente documentos de identificação, "torna-se prática compatível com o extermínio desse segmento populacional".