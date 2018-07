TJSP derruba cobrança antecipada de ISS a valets

Pelo sistema novo, os valets são obrigados a dar um tíquete com informações sobre o prestador de serviço para cada cliente. O plano era reduzir a informalidade do setor. As empresas "compram" os talões com os tíquetes da Prefeitura, por meio do pagamento adiantado do ISS. A Abrasel, que tem cerca de 2 mil associados, alega, no entanto, que o imposto é pago antes do serviço, o que é irregular.

O relator da decisão que concedeu o mandado de segurança, desembargador Osvaldo Capraro, afirmou que o sistema impedia o exercício da atividade econômica dos valets. A liminar havia sido negada em primeira instância, mas a Abrasel recorreu. "A Prefeitura pode até exigir o documento, mas não pode cobrar imposto", afirma o diretor jurídico da Abrasel, Percival Maricato. Segundo ele, as multas e a burocracia criadas pelo novo sistema oneram os restaurantes.

A Prefeitura não informou se dará os talões às empresas antes do pagamento do ISS. "As decisões judiciais estão sendo acompanhadas pela Procuradoria-Geral do Município, com posicionamento favorável do Judiciário quanto à operacionalização via cupom", limitou-se a afirmar, em nota, a Secretaria Municipal de Finanças. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo