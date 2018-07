TO pode decretar estado de emergência na saúde O governador do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos (PSDB), determinou ontem à Procuradoria-Geral que estude uma solução para a deterioração e falta de condições de uso dos 19 hospitais públicos do Estado. Siqueira apresentou o estudo da comissão encarregada de levantar a situação na saúde, com fotos que mostram tetos desabando, equipamentos destruídos e gambiarras nas instalações elétricas, além de salas de cirurgia e enfermarias sem condições mínimas de higiene.