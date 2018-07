TOCANDO AS REFERÊNCIAS A 'Talco Bells', que começou 2013 de casa nova, espalhando pó antisséptico no Cine Joia, faz cinco anos com um convidado especial: KL Jay. Conhecido por sua imensa coleção de vinis, o DJ dos Racionais MC's vai pôr hoje (25) para rodar os discos de funk e soul. Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Hoje (25), 23h59. R$ 30. Cc.: todos.