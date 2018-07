Tocantins deve ter nova gigante do setor de celulose No sul do Tocantins, a cerca de 300 quilômetros da capital Palmas, deverá ser erguida uma fábrica de celulose que marcará a entrada de uma nova empresa no mercado brasileiro. Com investimento de 4,1 bilhões de reais na parte industrial, a Braxcel Celulose prevê iniciar operações em 2018.