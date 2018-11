Tocantins monitora online área protegida

O Estado do Tocantins será o primeiro a adotar um sistema online (em gesto.to.gov.br) de gestão de parques e áreas protegidas. O Estado - que abriga áreas importantes para a preservação do Cerrado, como o Parque Estadual do Jalapão e a Ilha do Bananal - inaugurou ontem um sistema para monitorar fauna, flora, qualidade da água, regularização fundiária e ainda ajudar na prevenção e no combate a queimadas e incêndios.

Serão gerenciadas as 26 Unidades de Conservação (UCs) localizadas em Tocantins, que juntas correspondem a cerca de 10% de seu território. O sistema de gestão, desenvolvido em parceria com a ONG The Nature Conservancy (TNC), permite que a documentação referente à criação das reservas seja consultada online. Além disso, estarão disponíveis as principais pesquisas científicas realizadas sobre as UCs.

"Há documentos públicos, pesquisas e informações reunidas ao longo dos últimos 12 anos, quando foram criadas as primeiras áreas de preservação", diz Alexandre Tadeu de Moraes Rodrigues, presidente do Instituto Natureza de Tocantins, órgão estadual responsável pela gestão dos parques e reservas.

Fogo. Em 2010, as áreas protegidas de Tocantins estiveram entre as mais prejudicadas em todo o País por queimadas e incêndios florestais. Em agosto, no auge da seca, o Estado registrou 5,6 mil focos de incêndio - foram mais de 120 dias sem chuva. O governo teve de acionar o Exército para ajudar no combate ao fogo, que consumiu 10 mil km2 da Ilha do Bananal.