Tocantins terceiriza 17 hospitais

A Associação Beneficente de Assistência Social Pró-Saúde vai gerenciar 17 dos 19 hospitais estaduais do Tocantins, a partir de amanhã. O contrato de parceria do governo estadual com a organização social (OS), no valor de R$ 258.484.789,00 por ano, foi publicado ontem no Diário Oficial do Estado. O prazo de validade é de três anos. Com isso, Tocantins passa a recorrer à terceirização do setor de saúde, como ocorre em São Paulo.

Os hospitais e unidades de saúde do Tocantins se encontram em estado de calamidade pública desde 20 de abril, por causa da deterioração e da falta de condições de uso de prédios e equipamentos. Apesar da situação precária, nos primeiros seis meses do ano, as 19 unidades fizeram mais de 1 milhão de atendimentos e quase 40 mil internações, segundo a assessoria de comunicação da Secretaria da Saúde.

Dois hospitais, os de Augustinópolis e Xambioá, por enquanto não participarão da parceria. O secretário da Saúde, Arnaldo Nunes, informou que, por estarem situados em regiões de fronteira com os Estados do Maranhão e Pará, o governo de Tocantins continuará a gerenciar as duas unidades até o término de um estudo mais profundo sobre a situação de ambos.

Sobre a parceria, disse que, no primeiro ano, representará uma economia de 10% no custo atual do Estado. Hoje, são gastos R$ 18,6 milhões mensais para manter os hospitais. Daqui a um ano, o custo deverá baixar para R$ 16,7 milhões, conforme estudos da Sesau.

Disputa. A crise na saúde em Tocantins tem origem numa disputa política entre o governo atual e o anterior. A falta de continuidade administrativa vem provocando corte de programas e suspensão de projetos desde o início do ano, quando o governador Siqueira Campos tomou posse. Desde então, o Estado ficou parcialmente paralisado após a demissão de 15,6 mil dos 24 mil funcionários comissionados.

Siqueira Campos, no quarto mandato como governador, suspendeu praticamente todos os programas do antecessor, Carlos Henrique Gaguim (PMDB), e o acusou de cometer "irresponsabilidades e crimes".

Em carta aberta divulgada em janeiro, Siqueira responsabilizou o ex-governador por dívidas que ultrapassariam R$ 60 milhões na Saúde, R$ 35 milhões na Educação, além de R$ 25 milhões em contrapartida estadual de obras de construção de uma ponte que liga Lajeado a Miracema e de 12 mil casas populares.