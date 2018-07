Tocha chega ao Tibete sob forte censura

Na véspera da chegada da Tocha Olímpica ao Tibete, amanhã, ainda há cerca de mil pessoas presas sob suspeita de participação nos protestos contra a China realizados na região em março. A estimativa é da Anistia Internacional. Mais de três meses depois das manifestações, não foram apresentadas acusações nem iniciados processos formais contra a maioria dos detidos. "Muito pouca informação está vindo do Tibete, mas as que nós recebemos mostram um cenário de prisões arbitrárias e abuso contra os prisioneiros", disse Sam Zarifi, diretor da Anistia Internacional para a região Ásia-Pacífico. A Tocha Olímpica percorrerá amanhã as ruas de Lhasa, capital da região, apesar dos protestos de grupos ligados a tibetanos exilados e de entidades de defesa dos direitos humanos. A organização Human Rights Watch critica o fato de que a região será usada como instrumento de propaganda, ao mesmo tempo em que o governo chinês a mantém fechada para investigadores independentes. Depois dos confrontos de março, as autoridades de Pequim proibiram a entrada no Tibete de jornalistas, turistas e ativistas e virtualmente isolou a área. Para a cobertura da passagem da tocha, programada para amanhã, o governo chinês convidou 30 meios de comunicação de diferentes países - do Brasil, a TV Globo foi a escolhida. Os jornalistas sairão hoje de Pequim e voltam domingo.