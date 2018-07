Tocha olímpica passa pelo Tibete em cerimônia 'encurtada'

Em uma hora a menos que o previsto, a tocha olímpica passou neste sábado pela capital da província do Tibete, Lhasa, em meio a um forte esquema de segurança. Programado para durar três horas, o percurso da tocha foi acelerado pelas autoridades chinesas, que temiam possíveis protestos pela autonomia do Tibete. O percurso de 11 quilômetros foi calmo, com a tocha sendo transportada por corredores diante de espectadores aparentemente escolhidos a dedo pelas autoridades. Em março, ativistas tibetanos realizaram os maiores protestos pela autonomia da região em duas décadas e entraram em confronto com as forças de segurança e com imigrantes chineses da etnia majoritária han, que apóiam a posição do governo central. Desde os protestos, a mídia internacional havia sido banida do Tibete, mas neste sábado repórteres de cerca de 30 meios de comunicação internacionais receberam a permissão para acompanhar a passagem da tocha por Lhasa. Trecho sensível O trecho percorrido neste sábado era considerado um dos mais sensíveis em todo o percurso internacional da tocha olímpica. O revezamento da tocha foi iniciado em Norbulingka, o antigo palácio de verão do Dalai Lama, o líder espiritual do Tibete atualmente no exílio na Índia. O correspondente da BBC que acompanhou a cerimônia, James Reynolds, disse ter passado por ao menos seis postos de controle no caminho percorrido por seu carro em um comboio oficial. Segundo ele, todos os membros do público tinham crachás, o que sugere que os espectadores foram especialmente escolhidos para acompanhar a cerimônia. A passagem da tocha por Lhasa era considerada importante para o governo central em Pequim, que pretendia demonstrar que o Tibete é uma parte integrante da China. Após a passagem pelas ruas da cidade, a tocha foi levada para o palácio Potala, tradicional sede dos governantes do Tibete, para uma cerimônia de encerramento. Segundo as autoridades, a planejada passagem da tocha pelo Tibete durante três dias foi encurtada para apenas um por causa de ajustes provocados pelo grande terremoto do mês passado na província de Sichuan. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.