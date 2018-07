Toda atenção aos sintomas Em rebanhos bovinos, o consumo de ração contaminada por micotoxinas pode provocar desde quadros de perda de apetite até a morte do animal, diz o veterinário Raphael Gomes. "Daí a importância de evitar a umidade nos galpões, que favorece o surgimento de fungos." Os sintomas, conforme Gomes, são facilmente notados. "Se o rebanho é leiteiro, a produção de leite cai e, em caso de gado de corte, os animais passam a perder peso, em vez de engordar." Normalmente, afirma o veterinário, assim como acontece em casos de leptospirose, os problemas causados por ração contaminada por micotoxinas estão ligados ao sistema reprodutivo do animal. "É comum haver abortos, casos de retenção de placenta e infecções uterinas. Se o nível de comprometimento do sistema reprodutivo for extremo, o animal morre." Além disso, sintomas como tremores de membros, sinais de prostração e danos neurológicos também podem ocorrer, conforme o nível de contaminação do alimento. Outro risco é haver contaminação por micotoxinas do leite e da carne de animais que consumiram ração deteriorada. "A dica é observar os sintomas e consultar um veterinário", conclui Gomes.