Toddyinho teve de ser recolhido No dia 30 de setembro, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul determinou a interdição cautelar do achocolatado Toddynho, também da PepsiCo, vendido em caixas de 200 mililitros. A decisão foi motivada por relatos de ardência e irritação da mucosa da boca após a ingestão do produto.