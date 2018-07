Todo mundo contra o Porto A pergunta se repete todos os anos antes do início do Português: será que alguém vai conseguir desbancar o Porto? Nos últimos dez torneios nacionais, apenas o Benfica, duas vezes - nas temporadas 2004/2005 e 2009/2010 -, não deixou o título ir para o rival e, mais uma vez, o time da capital aparece como maior ameaça. O Sporting levantou a última taça em 2001/2002 e dá mostras de que não terá novamente força para chegar ao título. O Porto não conseguiu segurar sua principal estrela, o brasileiro Hulk, que foi vendido ao Zenit, da Rússia, mas ainda tem elenco para se manter no topo.