Todo mundo harmonizando

Se quiser experimentar vários sabores, opte pela degustação de chopes

(R$ 20): copos de 100 ml de cinco variedades, do pilsen da Bamberg até o Guinness. Ou pela degustação harmonizada com pratos (R$ 50, para dois), com três tempos e um chope para cada.

Entre os petiscos, destaque para a coxinha de ossobuco (R$ 24, 10 un.), ótima invenção com esse quitute quase intocável. E o bolinho de arroz, que é feito com carne: um bolinho de carreteiro (R$ 22, 10 un.). A cervejaria é bem arrumada, com um deck e um terraço para fumantes, e, comparando com outros bares especializados em cerveja, é um

espaço agradável, com garçons atenciosos e

sem pretensões que irritam. Basta apenas comer

e beber bem. Renan

Dissenha Fagundes

Av. Eng. Caetano Álvares, 4.666, Mandaqui, 3624- 9056. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/ 1h; dom., 15h/22h; fecha 2ª). Cc.: D, M e V. Manobr.: R$ 15.