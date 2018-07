Todo mundo manda um pouco no trânsito de SP Na cidade de São Paulo, parece que qualquer um pode mandar um pouquinho nas regras do trânsito. Como? Pintando no asfalto linhas para delimitar a saída da garagem, por exemplo. Ou instalando cones que "seguram" a vaga. E até criando suas próprias placas de advertência viária. Pela lei, tudo isso só deve ser feito ou autorizado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), mas a realidade não é bem assim.