Todo o esplendor da contralto francesa

O ciclo A Bela Moleira, de Franz Schubert, que ela canta esta noite, foi gravado recentemente com a mesma pianista que a acompanha. A contralto francesa Nathalie Stutzmann é uma celebrada intérprete dos lieder de Schumann ou Brahms, das mélodies de Fauré ou Poulenc. Ao lado da sueca Inger Södergren, com quem trabalha desde 1994, ela volta a São Paulo para fazer dois dos maiores ciclos do gênero - Die Schöne Müllerin e Schwannengesang (O Canto do Cisne), ambos de Schubert, hoje e amanhã, na Sala São Paulo.

Essa cantora que se especializou com o grande Hans Hotter está no auge da carreira. Ao vasto repertório de canções que interpreta, Nathalie vem acrescentando incursões no repertório do oratório (Da Alma Alemã, de Pfitzner, ou o Elias, de Mendelssohn, em homenagem ao bicentenário do compositor) ou da ópera: L"Enfant et les Sortilèges, de Ravel, que ela fez recentemente com a Filarmônica de Berlim e sir Simon Rattle, e gravou para o selo EMI. E em 2011, no centenário da morte de Mahler, um dos compositores de que ela é uma grande intérprete - haja vista os Kindertotenlieder (Canções das Crianças Mortas), que ela cantou com Christoph Eschenbach em Paris, em abril deste ano -, Nathalie foi convidada por sir Simon para participar, em Londres e Amsterdã, de execuções da Terceira e da Oitava Sinfonias.

Mas a carreira de Nathalie Stutzmann não se tem limitado ao canto. Em outubro do ano passado, ela criou a Orfeo 55, uma orquestra de câmara dedicada principalmente à música do século 18. A primeira excursão que fez com esse grupo, do qual é solista vocal e regente, foi dedicada às composições de Vivaldi. E, para novembro próximo, está prevista nova excursão centrada numa obra - o Stabat Mater, de Pergolesi - que, certamente, ganhará intensa vibração dramática, quando a parte da contralto estiver sendo cantada por ela.

Serviço

Sala São Paulo (1.484 lug.). Praça Júlio Prestes, 16, tel. 3223-3966. Hoje e amanhã, 21h. R$ 60/R$ 130