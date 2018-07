'Todos os convites foram atendidos' A Secretaria-Geral da Presidência informou que não há nenhum distanciamento entre o governo brasileiro e a Santa Sé. "Todos os convites do Vaticano ao governo brasileiro foram atendidos, com a presença de seus representantes até mesmo na 26ª Jornada Mundial da Juventude de 2011, em Madri, e na entrega do Anel Cardinalício a dom João Braz de Aviz, em 2012." Segundo o Planalto, a Igreja já manifestou várias vezes satisfação pelo suporte e apoio logístico que o governo brasileiro está dando à realização da Jornada Mundial da Juventude, em julho, no Rio. / A.R.