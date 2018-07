Todos pagam, menos...

Pensando bem, não há como encontrar um critério, digamos, neutro. Qualquer setor econômico tem um bom argumento para defender suas vantagens. Quando saiu a redução do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) para eletrodomésticos, o pessoal dos móveis reclamou: "Por que não a gente?" Com razão.

Mesmo um setor considerado supérfluo - produtos de beleza, por exemplo - tem fundamento. Reparem: a venda de cosméticos cai pouco nos momentos de crise. Parece que as pessoas se compensam pelos momentos ruins usando um batom ou um perfume de seu gosto. Portanto, o setor dá satisfação ao consumidor tanto quanto uma televisão ou uma cama nova, além de gerar empregos.

Não havendo critério objetivo para distribuir, o que resta? Política e lobby. Isso, por sua vez, gera distorção econômica.

Por que uma empresa fará investimentos na fábrica, no software e no treinamento dos empregados se um deputado amigo pode arranjar uma redução de impostos que corta 10% do preço de um produto?

E o deputado faz isso em troca de apoio para sua turma. Por exemplo: as fábricas de móveis se concentram nos Estados do Sul, onde a candidata do governo enfrenta dificuldades.

Esse ambiente não é novo no Brasil. Mas tornou-se mais evidente nos últimos tempos, com essa disposição do governo Lula de distribuir as bondades para clientelas específicas.

É a política dos políticos.

Qual seria uma política de Estado? Uma contenção geral no gasto público, que permitiria ao mesmo tempo uma redução de impostos, pois o governo gastaria menos, e a queda dos juros, pela diminuição da dívida pública.

Seria um benefício para todos, mas difuso e de autoria não identificável no curto prazo.

Conflito - Além disso, há um conflito potencial entre essa sequência de isenções tributárias concedidas pelo Ministério da Fazenda e as preocupações com a inflação da parte do Banco Central.

As isenções estimulam o consumo num momento em que a economia já se está aquecendo. A economia se recupera nesta véspera do Natal, com os comerciantes esperando recorde de vendas e a indústria convocando turno extra para dar conta das encomendas.

Assim, isenções que reduzem o preço e estimulam ainda mais o consumo não são necessárias nem recomendáveis. O dinheiro que o governo deixa de arrecadar, por exemplo, em vez de turbinar um consumo já aquecido, poderia ser destinado a outros gastos, como investimentos ou mesmo redução do endividamento.

Por outro lado, os índices já mostram alta de preços em alguns setores estimulados, como o de automóveis.

Se continua assim, daqui a algum tempo poderemos ter um Ministério da Fazenda aquecendo o consumo com redução de impostos e um Banco Central tentando contê-lo com alta de juros.

Custo Brasil - O Brasil tem uma infraestrutura insuficiente para uma situação normal. Acrescente ao quadro as necessidades decorrentes do crescimento econômico em curso, da Copa do Mundo, da Olimpíada de 2016 e do petróleo, e a conclusão é clara: estamos muitos atrasados.

E o problema é que há uma série de obstáculos à aceleração das obras.

Por exemplo: você sabia que o tempo médio para a execução de uma estrada é de cinco anos e meio - dois anos e meio de obras e nada menos do que três anos para a formação do processo e a liberação do empreendimento?

Definir os obstáculos e descobrir saídas, esse é o tema do 8º Congresso Brasileiro da Construção, que se realiza hoje em São Paulo. Um extenso trabalho da consultoria LCA mostra o quadro tanto para o setor de obras públicas quanto para o de imóveis residenciais. Exemplos:

A obtenção de licenças ambientais no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) demora pelo menos três anos e o estoque de projetos (a fila de espera), em 2007, estava estimado em cerca de 1.300 casos, segundo dados de reportagem da revista Exame de 2 de abril de 2009;

Segundo pesquisa do Banco Mundial, o Brasil se destaca pelo maior número de procedimentos para o cumprimento de um contrato entre os países da América Latina. A parte interessada precisa cumprir algo como 45 procedimentos para fazer cumprir o contrato nos tribunais;

Para construir casas ou imóveis comerciais, é preciso, claro, obter o registro de propriedade. E para obter esse registro são necessários 14 procedimentos, que se cumprem em 60 dias, na melhor das hipóteses. Isso coloca o Brasil na 111ª posição no ranking da pesquisa Fazendo Negócios, do Banco Mundial, num universo de 170 países. No quesito aquisição de alvará de construção a posição brasileira é a 108ª.

Há todo um ambiente não favorável aos negócios. Com isso, mesmo quando há recursos, como no caso do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do programa Minha Casa, Minha Vida, as obras levam muito tempo para sair do papel. Há dinheiro, mas não se consegue gastá-lo, conforme mostram os próprios relatórios do governo.

Certamente, não se trata de eliminar regulamentos e controles. O licenciamento ambiental é, obviamente, indispensável, por exemplo. Mas deve haver meios simples para fazer a coisa. E, acreditem, há maneiras de simplificar processos.

Por exemplo, o tempo médio de registro de uma empresa no Brasil é de mais de 150 dias. Mas há cidades em que se faz tudo em menos de 30 dias.

Carlos Alberto Sardenberg é jornalista Site: www.sardenberg.com.br