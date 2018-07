Todos unidos contra a pirataria de filmes

A pirataria macula o bom momento do cinema brasileiro e, diante dessa constatação, é preciso agir para reduzir os prejuízos. Para discutir medidas de combate à prática, foi realizada anteontem uma reunião do Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNPC) do Ministério da Justiça, da Agência Nacional de Cinema (Ancine) e integrantes do setor.

Agora em outubro, um plano de ação conjunto será colocado em prática, visando aos lançamentos de filmes nacionais entre novembro e julho de 2010. Uma nova campanha contra pirataria será preparada - mais do que explicar que se trata de um crime, esta mostrará que o pirata prejudica o desenvolvimento do cinema brasileiro.

Outra frente é a da coibição da entrada de filmadoras nas salas de exibição. Por exemplo, com a instalação de câmeras que captem imagens no escuro - assim, a pessoa seria apanhada na hora. "Já há exibidores brasileiros testando um dispositivo sensível ao acionamento de equipamentos", disse Manoel Rangel, presidente da Ancine.

Luiz Paulo Barreto, presidente do CNPC, lembrou que também é preciso evitar o vazamento dos filmes antes da estreia, aumentando o controle do acesso às cópias nas produtoras.

No caso de Tropa de Elite, de José Padilha, o filme nacional mais pirateado até hoje, cópias feitas por técnicos da empresa de legendagem se multiplicaram muito rapidamente e chegaram a camelôs de todo o País.

O ministério já vem mobilizando a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal contra a pirataria (as apreensões de DVDs virgens e com cópias piratas se sucedem). A iniciativa foi aplaudida por integrantes do setor. Paula Barreto, produtora de Lula - O Filho do Brasil, lembrou que os filmes nacionais já venderam até 500 mil DVDs (caso de Dois Filhos de Francisco); hoje, ficam em 25 mil.

Com o esperado Lula, os cuidados são muitos: funcionários que manuseiam as cópias assinaram termo de confidencialidade. E os DVDs são marcados com o nome do dono.