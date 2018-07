Tolerância salva 7 candidatos no Enem em Salvador Os candidatos que fizeram a prova de hoje do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Centro Universitário Estácio da Bahia (Estácio-FIB), no bairro do Stiep, em Salvador, ganharam da coordenação da aplicação do exame no local uma tolerância de 4 minutos após as 13 horas (horário do fechamento dos portões).