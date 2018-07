Tom Cruise e Cameron Diaz visitam Rio para lançar filme Os atores Tom Cruise e Cameron Diaz, estrelas de Encontro Explosivo, que estreia dia 16 no Brasil, estiveram hoje no Rio de Janeiro para promover o filme. Eles passaram menos de 24 horas na cidade. À noite, tiveram um contato próximo com o público que encheu a entrada do Vivo Rio, onde foi realizada uma sessão de pré-estreia para convidados. Entre eles, gente de cinema e celebridades que também tiveram seu momento de fãs - admiraram Tom e Cameron de pertinho e tiraram fotos. Cruise parou para tirar fotos e dar autógrafos pacientemente. "Faz parte do meu trabalho. É importante essa relação do ator com o público". Cameron se disse deslumbrada com a beleza do Rio. "Não acredito que demorei tanto tempo para vir ao Brasil".