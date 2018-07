Tom Cruise vive o militar alemão que tentou assassinar Hitler Tom Cruise veio ao Brasil no início do ano passado para promover Operação Valquíria, que Telecine Premium exibe às 22 horas. Mais que o ator, quem realmente esteve aqui foi o produtor Tom Cruise que, consciente dos números do mercado, sabe que eles apontam uma receptividade cada vez maior no exterior para seu trabalho.