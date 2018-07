Tom Maior aposta na adrenalina para levantar o Anhembi Foi de um problema enfrentado pela Tom Maior no carnaval de 2014 que surgiu a ideia para o samba-enredo deste ano. O eixo do carro abre-alas quebrou, atrasou a entrada da escola no Sambódromo e causou forte tensão entre os integrantes. E é justamente a ''adrenalina'' o tema do enredo 2015 da Tom Maior, terceira escola a desfilar no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial.