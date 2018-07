'Tom Maior fará desfile marcante', diz Martinho da Vila

O cantor e compositor Martinho da Vila, homenageado da escola de samba Tom Maior no desfile deste ano em São Paulo, está confiante no sucesso da apresentação e acredita que a escola vai surpreender no sambódromo do Anhembi. "O samba está muito bom e será um momento marcante em São Paulo", diz o cantor e compositor. Embaixador cultural de Angola no Brasil desde os anos 70, o artista receberá a homenagem em um enredo que conta a história do país. Uma Nova Angola se Abre para o Mundo! Em Nome da Paz, Martinho da Vila canta a Liberdade, o samba-enredo, mostrará também a relação entre o compositor e os angolanos. O próprio Martinho, de 71 anos, ajudou na concepção do enredo de 2009 da Tom Maior. Veja também: Cobertura completa do carnaval 2009 Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Saiba como chegar ao sambódromo e a ordem de desfiles "O carnavalesco Marco Aurélio e o presidente da escola Marco Antonio me procuraram e eu dei a ideia de falarem de Angola", revela Martinho, que tem cidadania angolana. "A minha única participação na construção do tema foi nos sambas, que eu indiquei os três melhores e depois eles escolheram o samba que estará na avenida." O cantor carioca atravessará a passarela do samba paulista em um dos carros alegóricos, acompanhado pelos 10 principais artistas angolanos. Segundo o carnavalesco Marco Aurélio Ruffin, a escola vai contar os quase 30 anos de guerra civil naquele país e resgatar uma identidade que não existe mais lá e ainda resiste no Brasil. A ligação de Martinho com a Tom Maior é antiga. O próprio nome da escola, fundada em fevereiro de 1973, foi inspirado em uma música dele. "Eu fiquei muito feliz quando me procuraram e disseram que queriam criar uma escola de samba com o nome Tom Maior", afirma. É primeira vez que ele é homenageado por uma escola de samba do Grupo Especial. A agremiação da zona oeste da capital paulista será a quarta a entrar no Anhembi, com 25 alas, cinco carros alegóricos e a participação de 2.800 componentes. No Rio, Martinho desfila na Unidos da Vila Isabel. Sessão de autógrafos Na quinta, Martinho já estará em São Paulo para uma sessão de autógrafos dos novos CD e DVD "O Pequeno Burguês" e do seu mais novo livro, a novela "A Serra do Rola Moça". No embalo do carnaval, o autor de grandes sucessos nacionais como "Canta Canta Minha Gente", "Mulheres", "Devagar, Devagarinho" e "Disritmia" - além de "Casa de Bamba", "Pra que Dinheiro" e a própria "Tom Maior", que estão no último CD - será recepcionado pela bateria da Tom Maior, que estará munida de passistas, mestre-sala e porta-bandeira e puxadores. "Vamos ter uma tarde de autógrafo diferente", diz Martinho. O "pré-carnaval" está marcado para ter início às 19 horas, em frente à Livraria Fnac da Avenida Paulista.