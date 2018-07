Tom Maior faz homenagem a Foz do Iguaçu

A escola faz uma homenagem ao centenário da cidade de Foz do Iguaçu (PR) com o samba-enredo "Destino do Mundo - Sinfonia das Águas em Tom Maior". O carnavalesco Mauro Quintaes pretende iluminar a avenida com carros alegóricos e fantasias remontando à natureza de Foz, especialmente suas quedas d''água e corredeiras que atraem milhões de turistas para a cidade na divisa entre Brasil e Argentina.

Entre os destaques da Tom Maior está a beleza da madrinha da bateria, Tânia Oliveira, ex-panicat e capa da Playboy. "Na minha opinião, não basta ser musa, madrinha, rainha, tem que participar", afirmou a modelo, em depoimento no site da agremiação.

A Tom Maior também busca neste ano um desfile mais glamouroso do que o do ano passado, quando não perdeu sua vaga no grupo especial por apenas 0,1 ponto. No ranking do carnaval de 2013, a escola somou 267,7 pontos, enquanto as duas últimas colocadas foram Mancha Verde, com 267,6 pontos, e Vila Maria, com 267,5 pontos, ambas rebaixadas para o grupo de acesso.

Confira o samba-enredo da Tom Maior:

Clareou?

Uma alvorada de magia

Desperta amor? Ao som da nossa sinfonia

Vamos viajar por entre as matas

Lendas, corredeiras e cascatas

Onde a bela índia se apaixonou

Revelando a fúria da serpente

A maldade fez presente

E quando o encanto se quebrou

Um paraíso enfim surgiu

Descortinado pelo explorador

A maravilha do Brasil

Na dança das águas e vou me banhar

Lavar a alma na cachoeira

Ora yê yêo oxum proteja o meu pavilhão

E as águas da nossa nação

Olha o muambeiro trazendo de lá

No jeitinho brasileiro pro lado de cá

Na "amizade" dá prá negociar

É jogo de sorte ou azar

Gira a roleta? Deixa girar

No cassino aposto a minha emoção

Levando a energia de Itaipu

100 anos de Foz do Iguaçu

Patrimônio natural

És o parque nacional

Cenário perfeito do meu Carnaval

Escute a voz do coração

Que nasce dentro do meu peito

Vou mergulhar na "foz" da emoção

Sou Tom Maior e não tem jeito