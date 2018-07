Tom Maior fechará 1ª noite tentando superar cansaço

A escola vai homenagear a cidade e as belezas de Foz do Iguaçu, município que chega ao seu centenário. Tânia vai representar a beleza divina, presente nas lendas de Foz do Iguaçu. A montagem da fantasia começou perto da meia-noite, disse. "Mas passei o dia todo dedicado a salão de beleza, maquiagem e nos ajustes da fantasia", contou.

A integrante da comissão de carnaval Bruna Babalu disse que ser a última escola a se apresentar na noite não é problema. Nem mesmo o público reduzido. "Não somos uma escola de torcida de massa ou de torcida de futebol. A Tom Maior vai fazer um desfile técnico", afirmou. Desfile técnico na explicação de Bruna, responsável por todas as fantasias da escola, é aquele em que a agremiação apresenta uma disposição compacta das alas durante toda a evolução na avenida.

A única queixa de Bruna é em relação à chuva, que de acordo com ela tira uma parcela de "brilho" das fantasias. "Olha as plumas como ficam murchas", citou. Ela, no entanto, mantém a animação: "Vamos fechar com chave de ouro", disse.