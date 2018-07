Tom Maior retrata as mais variadas formas de prazer Oitava colocada no Carnaval 2012 com o enredo "Paz na Terra e aos Homens de Boa Vontade", a Tom Maior traz ao sambódromo do Anhembi este ano um tema mais picante: o prazer. Quarta a desfilar nesta segunda noite do carnaval paulistano, a escola defende o enredo "Parque dos Desejos - O Seu Passaporte para o Prazer".