'Tomara que caia', o novo humorístico da Globo, estreia com Anitta

Anitta e terá, como temática, um assalto a banco. O elenco, que se reúne hoje para falar com a imprensa, inclui Priscila Fantin, Eri Johnson, Fabiana Karla, Heloisa Périssé, Marcelo Serrado, Nando Cunha, Ricardo Tozzi e Dani Valente.

Adorável bipolaridade

De cabelo ainda mais escuro, Bárbara Paz interpretará Nelita na próxima novela das 9. No folhetim que substitui ‘Babilônia’, a atriz viverá uma mulher com temperamento bipolar casada com um homem que não assume a homossexualidade (Eduardo Moscovis).

25 pontos marcou a novela Verdades Secretas, da Globo na última segunda-feira. A média, atingida nacionalmente, é o recorde do apimentado folhetim criado por Walcyr Carrasco.

Por falar em Masterchef, o programa segue bem de audiência na Band. O oitavo episódio da segunda temporada alcançou de 8,5 pontos no Ibope e uma média de 7, deixando a emissora em segundo lugar no horário.

O reality de culinária, citado mais de 300 mil vezes nas redes sociais durante a exibição, promete emoção na próxima terça, quando candidatos eliminados deste ano serão chamados para tentar retornar ao programa.

O canal Syfy promove a partir de hoje, na Comic-Con realizada em San Diego, nos Estados Unidos, uma ação para divulgar o filme de terror trash Sharknado 3: Oh Hell No!, cuja estreia no Brasil será no dia 22 de julho - mesma data que nos EUA.

Maior evento de cultura pop, a Comic-Con será realizada desta quinta-feira, dia 9, até domingo, 12, e são esperadas grandes novidades de TV. Séries como Game of Thrones, Doctor Who, Walking Dead, Os Simpsons e Hannibal terão os próprios painéis na convenção.

O humorista Rafael Cortez enfrenta seu maior pesadelo automobilístico hoje, quinta-feira, 9, às 20h30, no Dirige, Rafa!, do Comedy Central: dirigir em ladeiras.

John Green, autor livro hit juvenil Cidades de Papel adaptado para os cinemas, é o entrevistado do Preview, programa de entrevistas do Telecine Premium. Hoje, às 20h.

A Record comemora o frio na capital paulista no último domingo, 5, com um aumento na audiência em comparação ao mesmo dia, na semana anterior. No período da noite, das 18h à 0h, a emissora chegou aos 13,6 pontos e apresentou um crescimento de 34%.

O boxeador Roberto Durán conta a Amaury Jr. que sua vida será adaptada para o cinema, em filme estrelado por Robert De Niro e com estreia em 2016.