Tomate, uva e gado são beneficiados Produtores de leite da região de Itapetininga, no sudoeste paulista, foram beneficiados pela chuva. O criador Gustavo Nalle, de Alambari, diz que não faltou pasto para o gado. Com isso, a queda de produção no inverno que chega a 40%, este ano não atingiu 15%. "Quase não teve entressafra." Além das pastagens, as chuvas beneficiaram também as áreas cultivadas com alimento para as vacas, como o capim napiê. "E comprei milho barato." Produtores de tomate de Capão Bonito supriram a necessidade de água para irrigação, um dos grandes problemas no inverno. Este ano, como o uso foi pouco por causa das chuvas, os córregos e açudes continuam elevados. A região tem mais de 1.500 produtores de tomate de mesa. Há risco de prejuízo só se as chuvas persistirem até a colheita. O inverno chuvoso foi bem recebido pelos viticultores de S. Miguel Arcanjo (SP). As videiras anteciparam a brotação e estão carregadas de pequenos cachos. Os produtores só temem chuvas muito fortes, acompanhadas de granizo.