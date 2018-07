Tombamento de caminhão bloqueia pista da Régis O trânsito flui bem nas rodovia federais do Estado de São Paulo neste sábado, 13. A exceção é a Rodovia Régis Bittencourt, onde um caminhão tombou por volta das 9h30 em Embu, na altura do km 282, sentido São Paulo. O acidente fechou as duas faixas da via e a passagem dos carros se dá pelo acostamento. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a lentidão por enquanto é de 500 metros, já que não há grande movimento de carros na rodovia.