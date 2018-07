Tombamento de caminhão mata um e deixa um ferido em SE

O tombamento de um caminhão deixou um morto e um ferido na altura do Km 91 da BR-101, em Aracaju, no Sergipe, na terça-feira, 30. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu quando Hernane Bilio de Souza, de 33 anos, perdeu o controle da direção do veículo, que seguia de Laranjeiras, em Sergipe, para Salvador, na Bahia. Com o impacto, Souza não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O passageiro José Wilson de Jesus Santana, de 37 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).