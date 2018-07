Tombamento de carreta bloqueia pista da Fernão Dias A pista sentido MG-SP da Rodovia Fernão Dias está totalmente bloqueada desde as 6h45 desta manhã na altura do quilômetro 70, região de Mairiporã, na Grande São Paulo, em razão do tombamento de uma carreta. Dois veículos de passeio também se envolveram no acidente. Parte da carga caiu na pista, causando o bloqueio inclusive da faixa da esquerda da pista contrária. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado e pousou pouco após o acidente na pista sentido MG-SP para socorrer uma vítima. Quem segue para Belo Horizonte enfrenta 500 metros de lentidão, mas quem viaja para a capital paulista já encontra 3,5 quilômetros de congestionamento.