Tombamento de carreta bloqueia Régis Bittencourt Ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt estão bloqueados desde à 0h45, no quilômetro 364, em Miracatu, Vale do Ribeira, trecho inicial da Serra do Cafezal (para quem trafega em direção à capital paulista), em razão do tombamento de uma carreta biarticulada carregada com pranchas de madeira.