Tombamento de carreta deixa um morto e bloqueia Anchieta

O tombamento de uma carreta no trecho de serra da pista sul da Rodovia Anchieta, sentido litoral, deixou um morto e interditava totalmente a rodovia na altura do quilômetro 47, na tarde desta sexta-feira, 9. Veja também: Ao vivo: estradas que dão acesso ao litoral De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, depois de tombar, o veículo pegou fogo, provocando a morte do motorista. Apesar do incêndio já ter sido controlado, por volta das 16 horas, a pista continuava bloqueada e a lentidão era de cerca de 3 quilômetros. Para desafogar o tráfego da região, a concessionária inverteu o sentido da pista norte, que passou a operar em direção ao litoral. Para chegar a São Paulo, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.