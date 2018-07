Tombamento de carretas fecha Régis Bittencourt em SP O tombamento de duas carretas resultou na interdição total de dois pontos da Rodovia Régis Bittencourt, hoje, véspera do feriado prolongado de Corpus Christi. A pista sentido Curitiba foi bloqueada no quilômetro 302, em Itapecerica da Serra, às 16h45, para a remoção do veículo que estava no canteiro central. O congestionamento já chegava a 3 quilômetros.