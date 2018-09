Tombamento de fábrica de cervejaria é revogado no Rio A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) revogou o tombamento da fábrica da cervejaria Brahma, inaugurada em 1888, para permitir uma reforma que vai ampliar a capacidade do sambódromo carioca e adaptar o espaço para a realização das provas de tiro com arco nos Jogos Olímpicos de 2016.