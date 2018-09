Tombamento de ônibuas mata um e fere três em MG Uma pessoa morreu e três ficaram feridas no acidente envolvendo um ônibus interestadual na madrugada deste sábado, dia 23, na BR 153 em Araporã, interior de Minas Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo tombou na altura do quilômetro 2,1 da rodovia. O ônibus, da Viação Itapemirim fazia o trajeto Brasília - Porto Alegre. As vítimas - uma grave e duas leves - foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Itumbiara, em Goiás.