Tombamento no centro de SP é revisado

Conforme publicado no Diário Oficial na semana passada, o número de prédios protegidos foi reduzido de 99 para 86. Só três seguem integralmente tombados - antes eram 48. Os demais precisam ter apenas as fachadas preservadas. O processo de revisão do tombamento do bairro foi feito entre 2008 e 2009. As mudanças ainda precisam ser homologadas pelo secretário de Estado da Cultura, João Sayad.

Mas há um entrave logístico nessa mudança: boa parte dos imóveis tombados na esfera estadual (pelo Condephaat) também é protegida pelo órgão municipal (Conpresp). Levantamento feito pela Secretaria Municipal de Cultura a pedido do Estado revela que ao menos 14 imóveis da relação do Condephaat são também protegidos pelo Conpresp, sobretudo na região da Rua Santa Ifigênia. Nesses casos, uma obra de intervenção interna precisa de aprovação do órgão. "Os projetos são analisados caso a caso", como frisou a Assessoria de Imprensa do Conpresp.