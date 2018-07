Tombini: bancos médios e pequenos estão melhores que em 2011 Em um momento em que as agências de classificação de risco têm rebaixado o rating de bancos em países como Espanha e Itália, na esteira da crise econômica internacional, o presidente do Banco Central do Brasil avaliou que as instituições financeiras médias e pequenas no país estão em situação melhor do que em 2011.