Tombini: BC acompanha evolução macroeconômica para avaliar medidas

Em apresentação à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Tombini ainda destacou que "a recuperação da atividade econômica tem se materializado de forma gradual e a perspectiva é de ritmo mais intenso".

De acordo com ele, há sinais consistentes de recuperação da indústria, com indicadores antecedentes sugerindo crescimento no primeiro trimestre, mesmo após a queda de 2,5 por cento da produção em fevereiro.

(Reportagem de Tiago Pariz)