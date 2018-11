Tombini: BC tem trabalho à frente para conter inflação

"Acho que temos trabalho à frente. O Comitê de Política Monetária comunicou a sociedade brasileira e participantes do mercado que temos trabalho à frente para ancorar consistentemente e trazer a inflação à meta de 4,5 por cento", afirmou Tombini nesta quinta-feira em teleconferência com a imprensa estrangeira.

O BC já elevou a taxa Selic em 1,25 ponto percentual este ano, para 12 por cento, mas anunciou que a inflação só chegará ao centro da meta no ano que vem.

Segundo Tombini, a inflação corrente atingirá níveis mais baixos nos meses à frente, mas no acumulado em 12 meses terá pico em agosto, por conta de efeitos estatísticos e da alta acumulada no início do ano.

Ele acrescentou que o crescimento de 0,5 por cento da atividade em março apontado por indicador do BC (IBC-Br)sinaliza um crescimento de cerca de 1,4 por cento no primeiro trimestre.

"Estamos em modo de moderação. O primeiro trimestre foi mais para forte, mas compatível com nossa avaliação e compatível com um crescimento de 4 por cento (do PIB) em 2011", afirmou.

Tombini disse já ver sinais de moderação no crédito ao consumo, como resultado das medidas tomadas pela instituição nos últimos meses. Ele destacou ainda uma moderação do crédito oferecido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

"O crédito está evoluindo em bases muito sadias", afirmou, reiterando previsão de que o estoque de crédito este ano crescerá menos de 15 por cento.

(Reportagem de Isabel Versiani e Luciana Lopez)