Tombini: Brasil está crescendo abaixo do seu potencial

Tombini declarou ainda que a redução da estimativa de taxa de juros neutro, revelada em pesquisa do Banco Central com profissionais do mercado financeiro, indica que a percepção do mercado é de melhores condições da economia.

Analistas do mercado acreditam que a taxa de juro neutra do país -que não produz pressão inflacionária- está em 5,50 por cento, na mediana das consultas. No levantamento anterior, feito em novembro de 2010, os especialistas viam essa taxa em 6,75 por cento.

O presidente do BC participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

(Por Luciana Otoni)