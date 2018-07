Tombini defende que BC tem atuado de forma robusta, clássica e técnica

"O Banco Central vem trabalhando para que o choque (de preços) se circunscreva aos alimentos. Veremos a inflação mensal recuando", disse Tombini em apresentação sobre perspectivas da economia brasileira em 2014, durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, com a presença da presidente Dilma Rousseff, ministros e empresários.

O presidente do BC repetiu ainda que boa parte do aperto nos juros ainda será sentido nos preços. "A política (monetária) opera com defasagens e efeitos cumulativos, e parte relevante da política monetária não tocou a inflação", afirmou.

A inflação alta e resistente é um dos principais problemas que o governo enfrenta neste momento, afetando a popularidade da presidente Dilma e se colocando no centro do debate deste ano eleitoral.

O IPCA tem ficado acima de 6 por cento, próximo do teto da meta do governo, de 4,5 por cento, com margem de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Para combater a escalada dos preços, o BC deu início a um ciclo de alta dos juros em abril passado, retirando a Selic da mínima histórica de 7,25 por cento e elevando-a para 11 por cento atualmente.

Na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o BC sinalizou que pode encerrar o ciclo de aperto em maio.

O presidente do BC também disse que o déficit em conta corrente do balanço de pagamentos, apontado como um dos fatores de vulnerabilidade do Brasil, deve se estabilizar.

Tombini voltou a dizer que a recuperação da economia norte-americana é a boa notícia para o Brasil, mas afirmou que a recuperação global se dá de forma gradual, não heterogênea e com riscos. Ele repetiu ainda que a volatilidade vista nos mercados recentemente, por conta do ajuste das condições monetárias no mundo, não pode ser confundida com vulnerabilidade.

(Reportagem de Luciana Otoni)