Tombini diz que PIB deve acelerar ao longo do ano--porta-voz Durante a reunião ministerial que ainda acontece na noite desta segunda-feira, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, afirmou que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país deve se acelerar ao longo do ano, segundo informou o porta-voz da Presidência, Thomas Traumann.