Tombini: monitoramos 'atentamente' indicadores; não haverá tolerância com inflação O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, afirmou nesta sexta-feira que não haverá tolerância com a inflação e que, neste momento, a autoridade monetária monitora "atentamente" todos os indicadores, levando parte do mercado a acreditar que a Selic será elevada na próxima semana.