Toneladas de peixe são retiradas de lagoa no RJ Em menos 24 horas, 35,6 toneladas de peixes mortos foram recolhidas na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. De várias espécies, eles começaram a morrer na manhã de anteontem. De acordo com a secretária de Estado do Ambiente, Marilene Ramos, uma espécie de alga não identificada pode ter causado o acidente ambiental. Até anteontem à noite, eram 12,5 toneladas de peixes mortos. Um dos motivos para a alta proliferação foi a queda da temperatura.