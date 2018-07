Tony Blair é contratado por banco de investimentos

O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair foi contratado pelo banco de investimentos JP Morgan como conselheiro sênior, posição que vai ocupar em expediente reduzido. Blair, que deixou o governo britânico em junho do ano passado disse que está animado para aconselhar o banco sobre "os desafios políticos e econômicos trazidos pela globalização". Não se sabe qual será o salário de Blair no banco, mas estima-se que chegue a mais de US$ 1 milhão (cerca de R$ 1,77 milhão) por ano. O banco declarou que ele vai trazer uma "perspectiva única". Segundo o JP Morgan, Blair vai aconselhar o executivo-chefe e os principais diretores do banco "trazendo sua imensa experiência internacional para garantir à empresa conselhos estratégicos e informações sobre questões políticas globais e novas tendências". "Nossa empresa vai se beneficiar imensamente com seu conhecimento e experiência", disse o banco. Desde que deixou o governo, Blair vem trabalhando como enviado do quarteto que negocia a paz no Oriente Médio, mas sem receber remuneração. Presidência européia Blair disse ao jornal britânico Financial Times que planeja assumir a mesma função em outras empresas, em diferentes setores. "Sempre me interessei pelo comércio e o impacto da globalização." "Hoje em dia, a interseção entre política e economia em diferentes partes do mundo, inclusive nos mercados emergentes, é muito forte." Como enviado para o Oriente Médio, Blair trabalha em nome dos Estados Unidos, Rússia, ONU e União Europeia. Em outubro, Blair foi apoiado publicamente pelo presidente da França, Nicolas Sarkozy, para assumir a presidência do Conselho Europeu - chamado de "presidente da Europa" - cargo a ser criado sob o novo tratado de reforma do bloco. Mas o ex-premiê britânico não comentou as especulações e na época seu porta-voz disse que Blair "estava focado em seu atual posto de enviado para o Oriente Médio". O JP Morgan, um dos principais bancos de Wall Street, é parte do JP Morgan Chase & Co, uma empresa global de serviços financeiros com ativos de US$ 1,5 trilhão (cerca de R$ 3,5 trilhões) e operações em mais de 50 países. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.