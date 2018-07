Tóquio aposta nos dias finais de campanha para conquistar COI

"Temos dois dias pela frente e a coisa mais importante que falta é a apresentação na sexta-feira," disse Kono numa entrevista coletiva na capital dinamarquesa.

"Com a energia e o espírito sincero do Japão, podemos transmitir nossa paixão ao COI (Comitê Olímpico Internacional). Isso é fundamental para nosso lobby."

Tóquio concorre com o Rio de Janeiro, Chicago e Madri numa disputa acirrada que será decidida numa eleição na qual votarão mais de 100 membros do COI depois que as quatro cidades fizerem suas apresentações finais na sexta-feira.

O primeiro-ministro recém-eleito do Japão, Yukio Hatoyama, deve viajar para Copenhague a fim de impulsionar a candidatura de Tóquio.

"Nosso humor está excelente," afirmou Kono. "Temos atletas magníficos aqui para nos apoiar e nosso novo primeiro-ministro também vem. Estamos muito confiantes."