Tóquio é eleita a cidade mais excitante para amantes da comida

Barcelona ficou em segundo, seguida de Copenhague, Londres e Nova York na quarta lista anual da Food & Wine Magazine das melhores cidades para visitar em termos das mais conceituadas cozinhas.

"Tóquio é a melhor cidade para se comer", disse Jen Murphy, editor de viagem da revista. "É onde os chefs vão para procurar por inovações. Há também uma tradição. Eles estão na nossa frente".

Todas as cinco principais cidades da lista oferecem "comida fantástica por todos os preços", acrescentou Murphy.

Em um movimento surpreendente, Paris, com seus fartos restaurantes com estrelas Michelin, caiu na lista após ter ficado em segundo lugar no ano passado.

Embora não tenha sido uma crítica contra a cozinha francesa, que mantém a alta qualidade, Murphy explicou: "exatamente agora, não há novos estímulos para o cenário alimentício de lá".

A cena global da cozinha, entretanto, tem sido afetada pelo declínio da economia. Por exemplo, Moscou estava na disputa para um lugar na lista da revista deste ano, mas abandonou a corrida assim que a Rússia declinou na economia, segundo Murphy.

