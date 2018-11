Torben Grael salva mulher e criança de deslizamento

"Eles estavam dentro do carro na rua na parte de cima do morro, atolaram na lama e, com a pressão das pedras, foram empurrados morro abaixo para dentro da minha casa. Parte de um muro de contenção da parte de cima do morro desceu. Conseguimos tirar só a criança e a mãe", afirmou.

Parte da garagem da casa de Torben também desabou e os dois carros do iatista foram danificados. Por horas, Torben e Axel tentaram entrar em contato com a Defesa Civil do município para que as equipes de socorro tentassem resgatar o homem, mas não conseguiram. Segundo o iatista, o corpo do rapaz foi retirado durante a tarde. "O rapaz foi socorrido, mas, infelizmente, já estava morto."